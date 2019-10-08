«Хонда» показала необычное видео перед домашним для себя Гран-при Японии

В «Хонде» показали необычный видеоролик, посвящённый предстоящему этапу Формулы-1 в Сузуке, который пройдёт с 11 по 13 октября. В видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» «Хонды», совмещены мультипликация, компьютерная графика и реальные исторические кадры, посвящённые достижениям японской компании в Ф-1 — как в качестве моториста, так и в статусе заводской команды.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».

Заводская команда «Хонды» выступала в Формуле-1 с 1964 по 1968 год, а также с 2006-го по 2008-й. В 2015 году японская компания вернулась в Ф-1 в качестве моториста.

Ранее в «Хонде», поставляющей моторы «Ред Булл» и «Торо Россо», объявили, что не станут возвращать в Формулу-1 заводскую команду, и объяснили, почему.