«Хонда» показала необычное видео перед домашним для себя Гран-при Японии

В «Хонде» показали необычный видеоролик, посвящённый предстоящему этапу Формулы-1 в Сузуке, который пройдёт с 11 по 13 октября. В видеоролике, опубликованном в официальном «твиттере» «Хонды», совмещены мультипликация, компьютерная графика и реальные исторические кадры, посвящённые достижениям японской компании в Ф-1 — как в качестве моториста, так и в статусе заводской команды.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Твиттере».
Заводская команда «Хонды» выступала в Формуле-1 с 1964 по 1968 год, а также с 2006-го по 2008-й. В 2015 году японская компания вернулась в Ф-1 в качестве моториста.
Ранее в «Хонде», поставляющей моторы «Ред Булл» и «Торо Россо», объявили, что не станут возвращать в Формулу-1 заводскую команду, и объяснили, почему.
- 8 октября 2019
-
12:05
-
11:52
-
11:25
-
10:27
-
09:31
-
00:42
-
00:16
- 7 октября 2019
-
23:40
-
21:59
-
21:35
-
20:47
-
19:55
-
18:40
-
17:29
-
16:22
-
15:38
-
15:28
-
15:13
-
14:21
-
13:12
-
13:01
-
12:25
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
10:39
-
10:14
-
08:55
-
00:56
- 6 октября 2019
-
23:25
-
22:51
-
21:53
-
20:57
-
19:53
-
18:29