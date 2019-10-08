Хэмилтон уверен, что «Феррари» с ним в составе выступала бы лучше

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что «Феррари» добилась бы большего, если бы он за неё выступал.

Хэмилтон, пятикратный чемпион мира, выступает за «Мерседес» с 2014 года. В составе немецкой команды он завоевал четыре чемпионских титула. Последним чемпионом, завоевавшим это звание в составе «Феррари», остаётся Кими Райкконен, ставший сильнейшим в 2007 году.

Хэмилтона спросили, задумывается ли он переходе в «Феррари» в 2021 году, когда в Формуле-1 в силу вступит новый технический регламент.

«Не особо. Хотя не сомневаюсь, что мог бы изменить там ситуацию к лучшему. Но это не моя цель.

Чтобы сделать «Мерседес» побеждающей командой и удерживать её на вершине, понадобилось шесть лет. В коллективе у нас царит атмосфера любви, признательности, восхищения и уважения. Не так просто отказаться от всего этого», — приводит слова Хэмилтона GPFans.