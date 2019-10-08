Вольф пообещал незначительные обновления «Мерседеса» в Японии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о подготовке команды к Гран-при Японии, который пройдёт с 11 по 13 октября. Вольф отметил, что в преддверии этапа инженеры подготовили незначительные обновления.

«Мы привезём в Японию небольшие обновления для машины. Надеюсь, они помогут нам сделать шаг в правильном направлении. Тем не менее мы понимаем, что для борьбы за победу нужно выжать всё из машины и шин», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Первые три гонки после летнего перерыва выиграли гонщики «Феррари», и лишь на Гран-при России Льюису Хэмилтону удалось прервать победную серию команды из Маранелло.

За пять этапов до окончания сезона отрыв «Мерседеса» от «Феррари» в Кубке конструкторов составляет 162 очка.

Хэмилтон уверен, что «Феррари» с ним в составе выступала бы лучше