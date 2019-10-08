Вольф пообещал незначительные обновления «Мерседеса» в Японии
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о подготовке команды к Гран-при Японии, который пройдёт с 11 по 13 октября. Вольф отметил, что в преддверии этапа инженеры подготовили незначительные обновления.
«Мы привезём в Японию небольшие обновления для машины. Надеюсь, они помогут нам сделать шаг в правильном направлении. Тем не менее мы понимаем, что для борьбы за победу нужно выжать всё из машины и шин», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.
Первые три гонки после летнего перерыва выиграли гонщики «Феррари», и лишь на Гран-при России Льюису Хэмилтону удалось прервать победную серию команды из Маранелло.
За пять этапов до окончания сезона отрыв «Мерседеса» от «Феррари» в Кубке конструкторов составляет 162 очка.
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