Ферстаппен не собирается торопиться с продлением контракта с «Ред Булл»

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он не собирается торопиться с продлением контракта с австрийской командой на сезон 2021 года. Действующий контракт Ферстаппена рассчитан до 2020 года включительно.



«Я не слишком беспокоюсь. Сейчас нужно посмотреть на выполнение обещаний и что на самом деле имеет значение. Мы хотим выигрывать гонки и взять титул в следующем году, поэтому я здесь. «Ред Булл» и я работаем над достижением этой цели. Но после 2020 года появится много других вопросов. Что произойдёт с Формулой-1? Поэтому я не тороплюсь», — приводит слова Макса Ферстаппена Auto Motor und Sport.



Ранее Ферстаппен подверг критике команду, отметив, что в последние несколько лет «Ред Булл» сильно отстаёт от «Феррари» и «Мерседеса».