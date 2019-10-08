Ферстаппен не собирается торопиться с продлением контракта с «Ред Булл»

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что он не собирается торопиться с продлением контракта с австрийской командой на сезон 2021 года. Действующий контракт Ферстаппена рассчитан до 2020 года включительно.
«Я не слишком беспокоюсь. Сейчас нужно посмотреть на выполнение обещаний и что на самом деле имеет значение. Мы хотим выигрывать гонки и взять титул в следующем году, поэтому я здесь. «Ред Булл» и я работаем над достижением этой цели. Но после 2020 года появится много других вопросов. Что произойдёт с Формулой-1? Поэтому я не тороплюсь», — приводит слова Макса Ферстаппена Auto Motor und Sport.
Ранее Ферстаппен подверг критике команду, отметив, что в последние несколько лет «Ред Булл» сильно отстаёт от «Феррари» и «Мерседеса».
- 8 октября 2019
-
17:14
-
16:08
-
14:27
-
13:29
-
12:05
-
11:52
-
11:25
-
09:31
-
00:42
-
00:16
- 7 октября 2019
-
23:40
-
21:59
-
21:35
-
20:47
-
19:55
-
18:40
-
17:29
-
16:22
-
15:38
-
15:28
-
15:13
-
14:21
-
13:12
-
13:01
-
12:25
-
11:43
-
11:34
-
11:21
-
10:39
-
10:14
-
08:55
-
00:56
- 6 октября 2019
-
23:25
-
22:51
-
21:53