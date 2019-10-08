В «Пирелли» сумели определиться с шинами на 2020 год после свежих тестов

В Барселоне завершились плановые тесты «Пирелли» — Себастьян Феттель, Александер Албон и Эстебан Окон проехали 404 круга за два дня.
«У нас было несколько напряжённых дней в Барселоне, когда мы поочередно тестировали шины 2020 года для Формулы-1 и Формулы-2. В понедельник Себастьян Феттель проехал 145 кругов на «Феррари», а Александер Албон — 115 кругов на «Ред Булл». Во вторник Эстебан Окон проехал за рулём «Мерседеса» 144 круга. В общей сложности в программе тестов было пройдено 404 круга за два дня. Цель тестов в Формуле-1 состояла в том, чтобы проверить последнюю спецификацию шин на 2020 год. Мы провели много тренировок с ведущими командами за последние два дня и это позволило нам собрать нужные данные. Теперь мы можем предложить командам спецификацию 2020 года. Большое спасибо командам и гонщикам, принявшим участие в тестах. В Формуле-2 же мы протестировали 18-дюймовую резину в рамках нашей стандартной программы», — приводит слова руководителя спортивного отделения «Пирелли» Марио Изолы пресс-служба компании.
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