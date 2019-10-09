Даннер: отсутствие Гран-при Германии в календаре Формулы-1 — катастрофа
Бывший гонщик, а ныне немецкий телевизионный эксперт Кристиан Даннер считает, что отсутствие Гран-при Германии в календаре Формулы-1 — это катастрофа.
«Это катастрофа. Если трассе в Барселоне удалось продолжить принимать Гран-при, если это сработало для гонок в Австрии и Нидерландах, то это просто скручивает ногти мне на ногах — то, что мы не в состоянии сделать то же самое для гонки в Германии», — приводит слова Кристиана Даннера Die Welt.
Ранее Международная автомобильная федерация утвердила календарь на сезон 2020 года, в котором добавились гонки в Нидерландах и Вьетнаме, но из календаря был исключён Гран-при Германии. В следующем сезоне календарь Формулы-1 будет включать в себя рекордное количество этапов — 22.
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