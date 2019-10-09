Воробьёв: засадили машину на гигантской скале, потом очень долго «сковыривали»

Испанский гонщик Жерар Фаррес из-за технических проблем потерял лидерство в категории Т3 по итогам четвёртого спеучастка Ралли Марокко, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Теперь первую позицию в классе занимает Рейналдо Варела, в двух с половиной минутах от него находится Александр Доросинский. Далее идёт Сергей Карякин. Технические проблемы продолжают преследовать экипаж Алексея Шмотьева: россиянин потерял немало времени из-за треснувшего заднего продольного рычага и серии проколов. Тем не менее Шмотьев идёт пятым, а на шестом месте — ещё один российский экипаж Фёдора Воробьёва и Кирилла Шубина. Воробьёв рассказал о событиях, которые произошли с его экипажем на предыдущих этапах.



«Ралли Марокко — один из самых сложных этапов Кубка мира, трасса преподносит сюрпризы каждый километр. На втором спецучастке был для нас крайне неудачный день: мы сломали верхний рычаг. Кто понимает, что это, знает, что это очень большая потеря времени. Сломали две задние тяги, пробили два колеса и в завершении всего в прописанном в легенде курсе и на «спрыжке» просто засадили машину на гигантской скале, которая была за гребнем песка. Такое случилось в моей практике в первый раз. Мы «сковыривали» машину очень долго, в итоге это получилось. Мы приехали на финиш с большой пенализацией, но самое главное, что доехали.



Третий день для нас сложился лучше, было три спецучастка. Первые два спецучастка мы в своем классе выиграли, на третьем также лидировали до пятого километра до финиша. Мысленно я был уже на финише. Когда Кирилл сказал, что я еду некорректным курсом, а это была верблюжья трава, то я резко взял правильный курс, но, к сожалению, не заметил очень большую шишку на «камелграссе» — и мы просто на нее сели. Мы потеряли 20 минут, так как столкнуть машину оттуда очень тяжело. Но нам повезло, что проезжал наш сокомандник оманец Абдулла Аль-Зубаир, он дёрнул нас тросом», — рассказал Воробьёв.