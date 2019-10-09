Петерансель попал в аварию на Ралли Марокко, Алонсо опять помог россиянин

На Ралли Марокко во вторник состоялся четвёртый и предпоследний этап, передаёт корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина. Лидер гонки катарец Нассер Аль-Аттия был вынужден сойти с дистанции из-за технических проблем. Это существенно упростило задачу конкуренту Аль-Аттии в общем зачёте Кубка мира Стефану Петеранселю. Однако за восемь километров до финиша этапа Петерансель разбил машину. После долгого ремонта французу удалось завершить дистанцию. Если механикам удастся восстановить машину и по итогам гонки Петерансель займёт место не ниже пятого, то он всё-таки станет чемпионом сезона-2019.
Между тем победу на этапе одержал двукратный чемпион «Дакара» Карлос Сайнс. В генеральной классификации Ралли Марокко теперь лидирует Джиниэл де Вильерс. У Фернандо Алонсо лучший результат в карьере — восьмое место на спецучастке. При этом российский пилот Виктор Хорошавцев уже во второй раз за гонку в Марокко выручил своего партнёра по «Тойоте». Ещё перед стартом спецучастка россиянин отдал Алонсо запасное колесо, а себе забрал повреждённое. В итоге Виктору пришлось использовать это колесо, что не помешало завершить день.
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