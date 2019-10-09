Кубица отклонил предложение топ-команды перед сезоном-2019

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица признался, что имел возможность подписать контракт с одной из топ-команд Формулы-1. Однако соглашение не предусматривало выступлений в гонках, поэтому Кубица отклонил предложение и согласился на контракт призового пилота «Уильямса».

«У меня были плодотворные переговоры, и появилось предложение от топ-команды. Мне предлагали контракт на долгий срок, но о пилотировании нужно было бы забыть и сосредоточиться на другой работе.

Однако мне казалось, что нужно воспользоваться шансом, если он есть. Вот почему всё закончилось тем, что я выступаю за «Уильямс». Я не жалею о решении», — приводит слова Кубицы GPToday.

За пять этапов до окончания сезона Кубица с одним очком в активе занимает 19-е, предпоследнее место в личном зачёте. Ранее гонщик объявил, что покинет «Уильямс» после сезона-2019, но добавил, что не намерен уходить из Ф-1.

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