Сайнс вышел на перрон, и его тут же обступили болельщики
В официальном «твиттере» команды Формулы-1 «Макларен» опубликовали фотографию, на которой Карлоса Сайнса обступила толпа любителей автографов. Сайнс, переехав поездом из Токио в Нагою, не успел выйти на перрон, как его тут же атаковали болельщики.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «Твиттере».
Сайнс, начавший карьеру в Формуле-1 в 2015 году, ранее защищал цвета «Торо Россо» и «Рено», а за «Макларен» выступает с 2019 года. За пять этапов до окончания сезона на счету испанского гонщика, занимающего седьмое место в личном зачёте, 66 очков. Лучшим его результатом в сезоне являются два пятых места, на которых он финишировал на Гран-при Германии и Венгрии.
Гран-при Японии пройдёт с 11 по 13 октября.
Сайнс не расстроился, что его опять почти не показывали в телетрансляции
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