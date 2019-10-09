Баттон рассказал, в чём Баррикелло лучше Хэмилтона и Алонсо

Британский гонщик Дженсон Баттон, чемпион Формулы-1 2009 года, выступал в Ф-1 на постоянной основе с 2000 по 2016 год. В ходе карьеры его напарниками были другие чемпионы мира: Жак Вильнёв, Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо.
В 2009 году напарником Баттона по «Брауну» был бразилец Рубенс Баррикелло. По мнению британца, в плане технического понимания машины Баррикелло превосходит всех остальных его напарников.
«Не понимаю, что значит словосочетание «лучший напарник». Быстрейшим напарником я бы назвал Льюиса. А напарником, сильным во всех областях, — Фернандо.
У всех у них были слабые стороны, как и у меня. Но они оба — гонщики, которых запомнили за их невероятный талант и титулы.
А вот напарник, который, как по мне, в техническом плане превосходил всех, — Рубенс. Он был очень талантлив в том, что касалось настроек машины. Я многому у него научился», — сказал Баттон в подкасте для официального сайта Формулы-1.
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