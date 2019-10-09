Команды Формулы-1 опасаются дополнительных расходов из-за квалификационной гонки

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр считает, что проведение квалификационной гонки может быть сопряжено с повышением расходов на детали.
«Есть множество вопросов касаемо работы в закрытом парке и того, чтобы обдумать, что будет в случае аварии в квалификационной гонке. В таком случае командам нужно больше запчастей, но кто за это заплатит? Кроме того будет отличаться пробег двигателя и количество использованных комплектов шин.
Мы должны быть уверены, что гонка не будет длиться дольше, чем нынешняя квалификация. Но даже в таком случае не все бы дошли до третьего сегмента, так что всё будет иначе. Риск аварии в квалификации намного меньше, чем в гонке. У нас будет старт и главное — реверсивная решётка», — приводит слова Отмара Зафнауэра RaceFans.
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