Абитебуль: за моторами «Рено» выстраивается очередь из новых команд

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что моторы французского производителя будут пользоваться большим спросом у потенциальных новых команд в Формуле-1.



«К нам обратились как минимум 10 человек, которые говорили о создании новой команды. За нашими двигателями выстраивается очередь. Но, к сожалению, не нам решать, будут эти команды на самом деле выступать в Формуле-1 или нет. Но я верю, что серия будет сильной и с большим количеством команд, чем сейчас.



Разумеется, речь не только о количестве команд. Гораздо важнее качество проекта. Если ты идёшь в Формулу-1, то очень важно обеспечить устойчивое развитие коллектива, а не план на один-два года», — приводит слова Сириля Абитебуля RaceFans.