Масса — о борьбе с Кубицей в Японии-2007: сейчас бы получили по 15 минут штрафа

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса наглядно показал разницу в правилах серии образца 2007 и 2019 годов, опубликовав видео жёсткого сражения с Робертом Кубицей на дождевой гонке Гран-при Японии 2007 года на автодроме «Фудзи».
«Невероятное сражение в 2007 году с моим другом и фантастическим пилотом Робертом Кубицей. Если бы мы повторили это сейчас, то оба получили бы по 15 минут штрафа», — такой записью сопроводил видео Фелипе Масса в своём инстаграм-аккаунте.
Фелипе Масса в той гонке финишировал на шестой позиции, а Кубица — на седьмой. Победу одержал Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили два финна — Хейкки Ковалайнен и будущий чемпион мира того сезона Кими Райкконен. Гран-при Японии в 2007 году впервые в современной Формуле-1 проходил не на трассе «Сузука».
- 9 октября 2019
-
23:08
-
21:41
-
21:00
-
19:39
-
19:00
-
17:52
-
16:02
-
15:49
-
15:00
-
13:29
-
12:03
-
11:06
-
10:04
-
09:38
-
09:11
-
02:09
-
01:36
-
00:31
- 8 октября 2019
-
23:48
-
22:26
-
22:25
-
21:36
-
20:37
-
19:52
-
18:55
-
17:14
-
16:08
-
14:27
-
13:29
-
12:05
-
11:52
-
11:25
-
09:31
-
00:42
-
00:16