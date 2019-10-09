Масса — о борьбе с Кубицей в Японии-2007: сейчас бы получили по 15 минут штрафа

Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса наглядно показал разницу в правилах серии образца 2007 и 2019 годов, опубликовав видео жёсткого сражения с Робертом Кубицей на дождевой гонке Гран-при Японии 2007 года на автодроме «Фудзи».



«Невероятное сражение в 2007 году с моим другом и фантастическим пилотом Робертом Кубицей. Если бы мы повторили это сейчас, то оба получили бы по 15 минут штрафа», — такой записью сопроводил видео Фелипе Масса в своём инстаграм-аккаунте.

Фелипе Масса в той гонке финишировал на шестой позиции, а Кубица — на седьмой. Победу одержал Льюис Хэмилтон, компанию на подиуме ему составили два финна — Хейкки Ковалайнен и будущий чемпион мира того сезона Кими Райкконен. Гран-при Японии в 2007 году впервые в современной Формуле-1 проходил не на трассе «Сузука».