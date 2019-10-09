Алёшин: в «Феррари» делают ставку на Леклера

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал ситуацию в команде «Феррари» между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем.



«Не будем забывать, что Формула-1 — это шоу, которое принадлежит американской компании. Думаю, мы будем всё чаще видеть, как разногласия внутри команды выносятся на публику, ведь болельщикам это интересно.



Правду мы всё равно не узнаем. Если перед стартом в «Феррари» действительно пытались о чём-то договориться, то это глупо. Ещё с детского картинга известно, что договорённости из серии «ты проезжай на старте, а я поеду сразу за тобой» приводят к тому, что тебя просто выбивают в первом повороте, а соперник едет дальше!



Сказать, что Леклер своим присутствием в команде доставляет Феттелю дискомфорт, это ничего не сказать. Шарль едет стабильно быстрее напарника с самого начала сезона, и в «Феррари» делают на это ставку. Кто-то под прессингом становится лучше, но с Феттелем не тот случай. Себастьян не любит прессинг, он ему абсолютно точно не помогает», — приводит слова Михаила Алёшина F1News