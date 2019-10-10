Хэмилтон ждёт на Гран-при Японии борьбы трёх команд за победу

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Японии.



«Это будет здорово. «Сузука» невероятная трасса, одна из самых захватывающих в календаре, а теперь у нас есть три по-настоящему быстрые команды, которые подталкивают друг друга имеют потенциал для победы в гонке. Я понятия не имею, кто там будет быстрейшим. В настоящий момент доминирует «Феррари», но, может быть эта трасса подойдёт чуть лучше нашей машине, или «Ред Булл». Кто знает?



Будет интересно, потому что это сложная трасса для пилотирования, одна из лучших в календаре. Там есть трава, гравий и стены, так что это будет испытанием не только для болида, но и для пилотов. Надеюсь, что нас ждёт хорошая гонка», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Autosport.