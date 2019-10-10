Карякин считает, что у него отобрали победу ради гонщика заводской команды

Российский гонщик Сергей Карякин стал вторым в итоговом протоколе Ралли Марокко — 2019 в категории Т3. При этом Карякин, представляющий команду Snag Racing, в последний день отыграл достаточно времени у лидера класса Рейналдо Варелы, чтобы стать победителем гонки. Однако судьи пересмотрели итоговые результаты, с чем российский гонщик не согласен. Спорная ситуация связана со временем Карякина в зоне ограничения скорости. В этом месте показатели приборов противоречили инструкциям организаторов.

«Мы выиграли по времени, отыграв у Варелы почти пять минут. Он не смог за нами угнаться и начал писать протесты. Каким-то образом судьи решили, что мы вторые. Мы разговаривали с организаторами, они приводили нам какие-то доводы. Один довод — я им аргументировал, основываясь на фактах. Второй — то же самое. Третий, четвёртый, пятый… Я основывался на официальном регламенте ФИА. В итоге тот, с кем я общался, сходил к представителям ФИА, к судейской коллегии, и они сказали: „Мы так решили, это финальное решение“. Всё. Ни аргументов, ничего.



Аргумент один: есть заводская команда, есть давление на организаторов, на федерацию. Очень жаль, что гонок с беспристрастным судейством у нас нет и выигрывает не сильнейший, а тот, у кого есть деньги», — заявил Карякин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.