Ферстаппен протестировал машину Ф-1 «Хонды» 1965 года

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Японии проехался на тестовом автодроме «Хонды» в Тотиги за рулём автомобиля Honda RA272. За рулём этой машины Ричи Гинтер принёс первую победу заводской команде «Хонды» в Формуле-1, выиграв Гран-при Мексики 1965 года.
После этого Ферстаппен протестировал машину Red Bull RB7 2011 года, а за руль Honda RA272 сел японский экс-пилот Ф-1 Такума Сато.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
«Было очень круто испытать эту машину. Кажется, самая старая машина, которую я пилотировал до этого дня, была построена в 2008 году или около того. Ощущения совершенно разные, но мне понравилось.
Мотор и сама машина наполнили меня невероятными эмоциями. Я даже не смог усесться в кокпите как следует! Но это, конечно, потрясающий опыт.
Я рад, что родился значительно позже. Но, конечно, я благодарен за такую возможность», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
- 10 октября 2019
-
12:46
-
12:38
-
12:19
-
12:08
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
08:54
-
00:33
- 9 октября 2019
-
23:47
-
23:08
-
21:41
-
21:00
-
19:39
-
19:00
-
17:52
-
16:02
-
15:49
-
15:00
-
13:29
-
12:03
-
11:06
-
10:04
-
09:38
-
09:11
-
02:09
-
01:36
-
00:31
- 8 октября 2019
-
23:48
-
22:26