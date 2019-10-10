Ферстаппен протестировал машину Ф-1 «Хонды» 1965 года

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Японии проехался на тестовом автодроме «Хонды» в Тотиги за рулём автомобиля Honda RA272. За рулём этой машины Ричи Гинтер принёс первую победу заводской команде «Хонды» в Формуле-1, выиграв Гран-при Мексики 1965 года.

После этого Ферстаппен протестировал машину Red Bull RB7 2011 года, а за руль Honda RA272 сел японский экс-пилот Ф-1 Такума Сато.

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«Было очень круто испытать эту машину. Кажется, самая старая машина, которую я пилотировал до этого дня, была построена в 2008 году или около того. Ощущения совершенно разные, но мне понравилось.

Мотор и сама машина наполнили меня невероятными эмоциями. Я даже не смог усесться в кокпите как следует! Но это, конечно, потрясающий опыт.

Я рад, что родился значительно позже. Но, конечно, я благодарен за такую возможность», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».