Феттель признал, что был не прав в Сочи

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России. Феттель обошёл Леклера на старте, но не стал его пропускать, несмотря на то что об этом договорились заранее.

«Я получил по радио приказ обменяться позициями, но не выполнил его. Это было неправильно», — приводит слова Феттеля RaceFans.

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто по отдельности встретился с Феттелем и Леклером в паузе между Гран-при России и Японии. По мнению немецкого гонщика, нет необходимости оформлять какие-либо договорённости на бумаге, несмотря на инцидент в Сочи.

«Не думаю, что это необходимо. Вероятно, есть вещи, в отношении которых, оглядываясь назад, можно сказать, что можно было действовать лучше. Но мы смотрим вперёд, и я не сильно переживаю», — добавил Себастьян.

Леклер не общался с Феттелем после Гран-при России