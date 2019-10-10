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Хюлькенберг признал, что может пропустить сезон-2020

Хюлькенберг признал, что может пропустить сезон-2020
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг рассказал, что не исключает варианта, при котором его не окажется в пелотоне Формулы-1 сезона-2020.

Хюлькенбергу пришлось искать новую команду, после того как в «Рено» решили пригласить на его место французского пилота Эстебана Окона, который в следующем сезоне станет напарником Даниэля Риккардо. Ранее немецкий гонщик пробовал договориться о контракте с «Хаасом», но безуспешно.

Хюлькенберга спросили, не останется ли он без места в 2020 году.

«Да, такой сценарий возможен. Но, откровенно говоря, если я не останусь здесь, я не буду слишком много думать об этом.

Лично мне надо немного времени, чтобы понять, чего мне хочется, и найти новый вызов. Конечно, я вернусь за руль гоночной машины в будущем, потому что люблю это. Это моя страсть», — приводит слова Хюлькенберга GPToday.

Абитебуль не удивился, что Хюлькенберг не договорился с «Хаасом»
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