Квяту запретила менять раскраску шлема в Сочи не только ФИА, но и команда

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о ситуации с особой раскраской шлема, с которой планировал выступить на домашнем для себя этапе Формулы-1 в Сочи. В ходе уик-энда стало известно, что ФИА запретила Квяту изменить оформление шлема, поскольку он воспользовался этим правом на этапе в Монце.

Сегодня, 10 октября, Квят рассказал, что против была не только ФИА, но и некоторые люди в самой «Торо Россо». Его спросили, собирался ли он использовать новое оформление шлема в России.

«Да, но некоторые люди в команде выступили против. Я должен был спросить разрешения у команды, и мне отказали», — приводит слова Квята F1News.

По мнению Квята, от правила, запрещающего менять оформление шлема, вообще стоит отказаться.

«На мой взгляд, правило дизайна шлема не до конца понятное. Возможно, нам стоит от него вообще отказаться, поскольку оно не имеет смысла», — добавил он.

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