После Сочи Хэмилтону стало ясно, что Феттель больше не первый пилот «Феррари»

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал действия пилотов «Феррари» на Гран-при России. В начале гонки в Сочи Себастьян Феттель обогнал Шарля Леклера, а потом отказывался его пропускать, несмотря на то что об этом договорились заранее.

По мнению Хэмилтона, то, что «Феррари» просила Феттеля пропустить Леклера, доказывает, что немец больше не является первым пилотом команды из Маранелло.

«Интересная динамика у них в команде. Ранее Себ, очевидно, был первым номером, а сейчас уже нет. Они пытаются вывести Шарля на первый план.

Хорошо ли это для команды? Не думаю. Но этой философии они придерживались всегда. Мы не жалуемся, у нас всё в порядке с философией. Она работает, и мы не планируем ничего менять», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

В личном зачёте Хэмилтон на 73 очка опережает Валттери Боттаса, другого гонщика «Мерседеса».