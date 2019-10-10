«Ред Булл» привёз новаторское топливо на Гран-при Японии

Поставщики «Ред Булл» привезли на этап в Сузуку топливо, изготовленное с применением компонентов, которые ранее никогда не использовались в Формуле-1. Об этом рассказал один из руководителей компании-поставщика Дэвид Цурусаки.

«Стандарты ФИА довольно жёсткие. Необходимо использовать вещества, которые ранее уже применялись в топливе, которое продают потребителям. Но в Формуле-1 таких веществ никогда не использовали. Не слышал, чтобы кто-то другой применял их», — цитирует Цурусаки Motorsport.com.

Цурусаки отказался сообщить, насколько вырастет эффективность мотора благодаря новинке.

«Не могу комментировать, какова будет прибавка в мощности. Но мы знаем это, иначе не внедряли бы ничего», — добавил он.