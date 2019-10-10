Тодт подтвердил, что смотрит Формулу-1 вместе с Шумахером

Президент ФИА Жан Тодт, бывший руководитель «Феррари», работавший в команде, когда за неё выступал Михаэль Шумахер, подтвердил, что действительно иногда смотрит гонки по ТВ вместе с семикратным чемпионом Формулы-1. Шумахер продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных в результате падения на горных лыжах в декабре 2013 года.

Тодта попросили уточнить его слова о том, что он смотрит с Шумахером гонки по телевизору.

«Я сказал правду. Надеюсь, в один прекрасный день мы с ним сможем вместе посетить Гран-при. Я каждый день на связи с ним и его семьёй. Сейчас я опять собираюсь в Женеву, чтобы увидеться с ним», — приводит слова Тодта La Repubblica.

Также Тодт выразил недовольство утечкой информации о частной жизни Шумахера. Ранее в СМИ просочилась информация, что Михаэля перевозили в клинику в Париже, где подвергли процедуре лечения стволовыми клетками.

«Высказались люди, обязанные соблюдать врачебную тайну. Надеюсь, мы поймём, откуда утечка», — сказал он.