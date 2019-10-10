Тодт подтвердил, что смотрит Формулу-1 вместе с Шумахером

Президент ФИА Жан Тодт, бывший руководитель «Феррари», работавший в команде, когда за неё выступал Михаэль Шумахер, подтвердил, что действительно иногда смотрит гонки по ТВ вместе с семикратным чемпионом Формулы-1. Шумахер продолжает восстанавливаться от тяжёлых травм головы, полученных в результате падения на горных лыжах в декабре 2013 года.
Тодта попросили уточнить его слова о том, что он смотрит с Шумахером гонки по телевизору.
«Я сказал правду. Надеюсь, в один прекрасный день мы с ним сможем вместе посетить Гран-при. Я каждый день на связи с ним и его семьёй. Сейчас я опять собираюсь в Женеву, чтобы увидеться с ним», — приводит слова Тодта La Repubblica.
Также Тодт выразил недовольство утечкой информации о частной жизни Шумахера. Ранее в СМИ просочилась информация, что Михаэля перевозили в клинику в Париже, где подвергли процедуре лечения стволовыми клетками.
«Высказались люди, обязанные соблюдать врачебную тайну. Надеюсь, мы поймём, откуда утечка», — сказал он.
- 10 октября 2019
-
16:13
-
16:01
-
15:07
-
14:46
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
12:46
-
12:38
-
12:19
-
12:08
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
08:54
-
00:33
- 9 октября 2019
-
23:47
-
23:08
-
21:41
-
21:00
-
19:39
-
19:00
-
17:52
-
16:02
-
15:49
-
15:00
-
13:29
-
12:03
-
11:06
-
10:04