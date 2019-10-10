Ямамото извинился перед Гасли, когда узнал, что займёт его болид на тренировке

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли сообщил, что Наоки Ямамото извинился перед ним, когда узнал, что будет пилотировать болид Пьера на первой тренировке Гран-при Японии.



«Первым делом он извинился передо мной за то, что будет пилотировать мой болид. Но я сказал ему, что в том нет ничего особенного. Это был план ещё с начала года Я пожелал ему насладиться каждым кругом. Он хороший парень, быстрый и очень талантливый. Он знает «Сузуку» лучше, чем кто-либо на планете.



Я дал ему несколько советов, потому что болид Формулы-1 отличается от машины Супер Формулы. Он был на симуляторе, и было несколько вещей, которые он действительно отметил как другие в сравнении с Супер Формулой. Но он действительно быстр. Думаю, он выиграл половину своих гонок здесь, на «Сузуке». Он действительно очень быстр здесь», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.