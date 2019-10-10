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Ямамото извинился перед Гасли, когда узнал, что займёт его болид на тренировке

Ямамото извинился перед Гасли, когда узнал, что займёт его болид на тренировке
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли сообщил, что Наоки Ямамото извинился перед ним, когда узнал, что будет пилотировать болид Пьера на первой тренировке Гран-при Японии.

«Первым делом он извинился передо мной за то, что будет пилотировать мой болид. Но я сказал ему, что в том нет ничего особенного. Это был план ещё с начала года Я пожелал ему насладиться каждым кругом. Он хороший парень, быстрый и очень талантливый. Он знает «Сузуку» лучше, чем кто-либо на планете.

Я дал ему несколько советов, потому что болид Формулы-1 отличается от машины Супер Формулы. Он был на симуляторе, и было несколько вещей, которые он действительно отметил как другие в сравнении с Супер Формулой. Но он действительно быстр. Думаю, он выиграл половину своих гонок здесь, на «Сузуке». Он действительно очень быстр здесь», — приводит слова Гасли официальный сайт Формулы-1.

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