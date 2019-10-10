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Кубица: долгое время нам с Расселлом удавалось скрывать проблемы «Уильямса»

Кубица: долгое время нам с Расселлом удавалось скрывать проблемы «Уильямса»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что на протяжении всего сезона команде не хватало деталей болида, однако до аварий Джорджа Расселла в Сингапуре и России команда это успешно скрывала.

«Нам с Расселлом удавалось долгое время скрывать проблему запчастей и избегать глупостей. Но в Сингапуре и России мы продемонстрировали, что не готовы к риску в гонках. Ничего странного не случилось, мы просто сломали несколько антикрыльев, такое случается в гонках. Хорошо, что это произошло в конце сезона. Думаю, что проблема возникла бы гораздо раньше, разбей тогда кто-то из нас машину. Команде было необходимо принять меры, и они приняли верное решение. Я надеюсь, что подобное не повторится», — приводит слова Роберта Кубицы Motorsport Week.

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