Кубица: долгое время нам с Расселлом удавалось скрывать проблемы «Уильямса»
Пилот «Уильямса» Роберт Кубица признался, что на протяжении всего сезона команде не хватало деталей болида, однако до аварий Джорджа Расселла в Сингапуре и России команда это успешно скрывала.
«Нам с Расселлом удавалось долгое время скрывать проблему запчастей и избегать глупостей. Но в Сингапуре и России мы продемонстрировали, что не готовы к риску в гонках. Ничего странного не случилось, мы просто сломали несколько антикрыльев, такое случается в гонках. Хорошо, что это произошло в конце сезона. Думаю, что проблема возникла бы гораздо раньше, разбей тогда кто-то из нас машину. Команде было необходимо принять меры, и они приняли верное решение. Я надеюсь, что подобное не повторится», — приводит слова Роберта Кубицы Motorsport Week.
- 10 октября 2019
-
19:51
-
19:00
-
17:42
-
16:13
-
16:01
-
15:07
-
14:46
-
13:58
-
13:47
-
13:38
-
12:46
-
12:38
-
12:19
-
12:08
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:17
-
11:15
-
10:08
-
09:55
-
09:30
-
08:54
-
00:33
- 9 октября 2019
-
23:47
-
23:08
-
21:41
-
21:00
-
19:39
-
19:00
-
17:52
-
16:02
-
15:49
-
15:00
-
13:29
Партнерский контент