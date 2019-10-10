Риккардо опроверг наличие в контракте пункта, позволяющего уйти в «Феррари»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо признался, что в его контракте нет пункта, который позволял бы ему покинуть коллектив до окончания срока соглашения в случае получения приглашения от одной из топ-команд. Ранее слухи связывали Риккардо с «Феррари». Сообщалось, что он может заменить в составе итальянской команды Себастьяна Феттеля.



«Ничего конфиденциального тут нет. Эти слухи неверны. У меня абсолютно зафиксированный контракт с «Рено». То есть даже если бы уровень выступлений был хуже, я бы всё равно оставался. Никакого пункта, позволяющего уйти, нет. Даже если топ-команда завтра предложит мне контракт, я не могу его подписать. Я посвящён «Рено», это абсолютная правда», — сказал Риккардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

«Макс забрал мощность моей правой ноги!» Риккардо ответил читателям «Чемпионата» Даниэль Риккардо опроверг возможность досрочного ухода из «Рено», похвалил Сироткина и рассказал, быть ли авокадо на шлеме.