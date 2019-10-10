Перес раскритиковал второй поворот в Сочи и привёл в пример «Сузуку»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился мыслями о конфигурации трассы в Сочи, а также признался, что хотел бы видеть в календаре чемпионата больше треков, подобных тем, что представлен на Гран-при Японии.

«Каждый год у нас появляется эта ненужная дискуссия о втором повороте, который создаёт много проблем. Магнуссен получил штраф, потому что покинул трассу в этом повороте, инцидент также произошёл и в Формуле-2. Я ожидаю, что этот поворот будет определённо изменён в следующем году. Таких глупых вещей, какие произошли в Формуле-2, не должно быть.

Что касается трассы в Японии, то «Сузука» — отличный пример того, какой должна быть трасса. Если ты где-либо покидаешь пределы трассы, то ты здесь платишь за это высокую цену. Мне бы хотелось, чтобы все треки были такими. Он безопасен, но его нужно уважать. Уход за его пределы стоит дорого, и пилотам такое нравится», — приводит слова мексиканца The Judge 13.