Риккардо: хотелось бы, чтобы Сироткин вернулся в Ф-1, его уровень хорош

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился мыслями о резервном гонщике французской команды Сергее Сироткине. По его словам, россиянин заслуживает ещё один шанс в Формуле-1 в качестве боевого пилота.

«В этом году я узнал его лучше: очень приятный человек. Даже жаль, что в прошлом году я знал его не так хорошо! Это один из самых приятных гонщиков в пелотоне: открытый, дружелюбный. Что же до его качеств гонщика, то нелегко их оценить. Но я знаю, что в прошлом году у него был ряд сильных выступлений, а у «Уильямса» была непростая машина.

Мне хотелось бы, чтобы он вернулся в Ф-1 в качестве боевого пилота, чтобы он получил ещё одну возможность. Несомненно, его уровень достаточно хорош для этого. При большем опыте он покажет хорошие результаты», — сказал Риккардо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.