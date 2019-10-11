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После Ралли Марокко Алонсо всё ещё не уверен, примет ли он участие в «Дакаре»

После Ралли Марокко Алонсо всё ещё не уверен, примет ли он участие в «Дакаре»
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился впечатлениями от приобретённого опыта на Ралли Марокко и признался, что пока ещё не уверен в своём участии в знаменитом ралли «Дакар».

«Определённо, я вынес много позитива из Ралли Марокко. Это были загруженные две недели. Это был мой первый опыт международного ралли и он сразу же оказался одним из сложнейших в календаре.

Я очень рад пересечь финишную черту. Этот опыт открыл глаза на то, насколько требовательна гонка к команде, машине и экипажу. У нас были взлёты и падения, но кажется, мы продемонстрировали наш потенциал. Самое важное, что в ходе трудностей я учился.

Что касается моего участия в «Дакаре», после окончания гонки в Марокко я подумаю несколько дней, а после пообщаюсь с командой. Мы примем лучшее решение. Посмотрим, как пройдут следующие месяцы и какими должны быть приготовления. На «Дакар» необходимо ехать с готовностью в 100%", — приводит слова испанца F1i.

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