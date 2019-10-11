В «Рейсинг Пойнт» в шутку предложили сформировать решётку по номерам гонщиков

В официальном «твиттере» «Рейсинг Пойнт» опубликовали сообщение, в котором в шутку предложили сформировать стартовую решётку Гран-при Японии по номерам гонщиков.

Из-за супертайфуна «Хагибис» третью тренировку этапа в Сузуке отменили, а квалификацию перенесли на утро воскресенья по местному времени.

Наименьший номер на машине у Даниэля Риккардо из «Рено» — 3, — а наибольший — у Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»), который выступает под номером 99. Как выглядела бы стартовая решётка, построенная в соответствии с предложением «Рейсинг Пойнт»?

1. Даниэль Риккардо («Рено»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Себастьян Феттель («Феррари»)

4. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)

5. Ромен Грожан («Хаас»)

6. Пьер Гасли («Торо Россо»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»)

10. Кевин Магнуссен («Хаас»)

11. Александер Албон («Ред Булл»)

12. Даниил Квят («Торо Россо»)

13. Нико Хюлькенберг («Рено»)

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

15. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

16. Карлос Сайнс («Макларен»)

17. Джордж Расселл («Уильямс»)

18. Валттери Боттас («Мерседес»)

19. Роберт Кубица («Уильямс»)

20. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»).

Японию может накрыть самый мощный тайфун за последние 60 лет