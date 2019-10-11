Хорнер исключил, что Ямамото претендует на место в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что японский гонщик Наоки Ямамото, отработавший за рулём машины «Торо Россо» первую тренировку Гран-при Японии, не рассматривается в качестве кандидата на место в главной команде австрийского концерна.
«Он проделал очень хорошую работу в первой для себя сессии за рулём машины Формулы-1. Считаю, он хорошо справился.
Он прекрасно знает эту трассу. Он успешно выступал тут вместе с Дженсоном Баттоном в гонках GT. На данный момент он не соответствует нашим критериям, но усадить его за руль и посмотреть на него определённо стоило», — сказал Хорнер в эфире Sky Sports.
В «Ред Булл» пока официально не объявляли, кто станет напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020. Гоночный консультант команды Хельмут Марко утверждал, что предстоит выбрать кого-то из пары Александер Албон — Пьер Гасли, а вот Даниилу Квяту придётся остаться в «Торо Россо».
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