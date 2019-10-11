Из-за тайфуна гонщик Формулы-1 склеит модель 6-колёсной машины Ф-1

Гонщик «Хааса» Ромен Грожан уже придумал, чем заняться в незапланированный выходной завтра, 12 октября.

Супертайфун «Хагибис» вынудил организаторов этапа Гран-при Японии не проводить заезды в субботу. Третья тренировка отменена, а квалификация перенесена на воскресенье.

Журналист Уилл Бакстон рассказал, что Грожан собирается склеить модель шестиколёсной машины Формулы-1 Tyrrell P34, появлявшейся на трассах чемпионата мира во второй половине 1970-х годов.

«Должен сказать, Ромен Грожан получает приз за наилучшее проведение завтрашнего выходного. Он нашёл набор Tyrrell P34 в местном магазине игрушек, купил его и немного клея и собирается его собрать! Легенда», — написал Бакстон в своём «твиттере» и прикрепил к сообщению фото машины.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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