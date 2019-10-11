Ферстаппен попробует устроить турнир по FIFA в субботу

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, чем собирается заняться в незапланированный выходной. Супертайфун «Хагибис» вынудил организаторов Гран-при Японии не проводить заезды в субботу. Третья тренировка отменена, а квалификация перенесена на воскресенье.

«Из-за тайфуна мы завтра не выедем на трассу. Но у нас будет целый день, чтобы изучить данные, а я попробую устроить турнир по FIFA с участием других гонщиков», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Также Ферстаппен, который в первой тренировке стал пятым, а во второй — третьим, позитивно оценил влияние на эффективность мотора новаторского топлива, полученного «Ред Булл» перед уик-эндом в Японии.

«Такое впечатление, что новое топливо обеспечило шаг вперёд в смысле мощности. И это действительно хорошо», — сказал он.

«Ред Булл» привёз новаторское топливо на Гран-при Японии