Гасли успел насладиться единственной для себя пятничной тренировкой

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал работу команды в день тренировок Гран-при Японии. Первую сессию Гасли пропустил, поскольку за руль его машины решили посадить Наоки Ямамото, а во второй показал девятый результат.

«Для меня это было спокойное утро, я смотрел первую практику. Здорово пилотировать на „Сузуке“, это одна из моих любимых трасс. И пусть у меня была лишь одна сессия, я получил большое наслаждение и нахожусь в предвкушении воскресенья. Мы знали, что вторая практика будет очень важна из-за отмены субботней программы, так что постарались проехать так много кругов, как это возможно.

У нас была комбинация подготовки к квалификации и гонке, мы сумели проехать много кругов и закончили с девятым результатом. Однако машина была непростой в управлении, так что нам нужно изучить всё, что мы сегодня испытывали, потому что мы ещё можем прибавить. У нас больше времени, чем обычно, на работу и поиск наилучших решений», — приводит слова Гасли пресс-служба «Торо Россо».