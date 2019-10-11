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Сайнс употребил выражение «сердечный приступ», описывая проблему в тренировке

Сайнс употребил выражение «сердечный приступ», описывая проблему в тренировке
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Макларена» Карлос Сайнс рассказал, как прошли для него пятничные тренировки Гран-при Японии. В первой сессии Сайнс только успел покинуть боксы, как в работе машины возникли проблемы.

«Считаю, это была позитивная пятница, после того как на старте первой тренировки случился небольшой сердечный приступ! Нам удалось вернуть машину в боксы. Механики проделали отличную работу, чтобы всё подготовить, и мы вернулись, чтобы закончить свою программу.

Вторая тренировка также прошла напряжённо, но я доволен тем, как прошли сессии. Машина выглядит хорошо, и мы выглядим конкурентоспособными», — приводит слова Сайнса пресс-служба команды.

В обеих тренировках этапа Ф-1 в Японии Сайнс показал седьмой результат.

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