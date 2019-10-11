Новое переднее антикрыло «Рено» оправдало ожидания

Технический директор «Рено» Ник Честер оценил эффективность нового переднего антикрыла, которое команда привезла на Гран-при Японии.

«Мы поставили новое переднее антикрыло, и оно улучшило управляемость, когда мы нашли правильный баланс, подобрав настройки. Расписание уик-энда изменили, и нам надо сделать всё правильно в нужный момент, но в то же время быть гибкими, чтобы иметь возможность адаптироваться к капризам погоды.

Гонщики показали хороший темп на длинных отрезках, но не смогли продемонстрировать скорость с пустыми баками в концовке сессии, так как попали в трафик», — приводит слова Честера пресс-служба команды.

Во второй тренировке в Сузуке Даниэль Риккардо показал 17-е время, а его напарник Нико Хюлькенберг стал 18-м.

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