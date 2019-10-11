Хюлькенберг считает, что сейчас не подойдёт «Уильямсу»

Немецкий гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг исключил вероятность того, что в сезоне-2020 вернётся в «Уильямс», с которым начинал карьеру в Формуле-1 в 2010 году. Немец считает, что сейчас он не подходит для британской команды. Считается, что новым напарником Джорджа Расселла станет Николас Латифи, который готов принести с собой серьёзный спонсорский бюджет.



«Я не подходящий для них человек прямо сейчас. Буду ли я гоняться в следующем году? Честно говоря, я не уверен. Я думал, что события будут развиваться немного быстрее, но мы находимся в Сузуке — и у меня всё ещё нет ответа», — заявил Хюлькенберг в интервью CNN.



Немец также добавил, что неопределённость с будущим немного влияет на его подход к работе: «Ты смотришь на вещи немного по-другому. Возможно, чуть больше дорожишь тем, что имеешь. Я не чувствую себя некомфортно. Я вполне расслаблен. Я сделал всё, что мог. Если не получится, то не получится».

Хюлькенберг признал, что может пропустить сезон-2020