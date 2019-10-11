Кубица использует в Японии антикрыло, оставшееся ещё с зимних тестов
Польский гонщик «Уильямса» Роберт Кубица ещё раз прокомментировал непростую ситуацию британской команды с запасными частями в ходе сезона-2019 Формулы-1. На Гран-при России команда попросила Кубицу сойти после того, как Джордж Расселл попал в аварию. Для британца эта авария стала второй подряд, после того как на Гран-при Сингапура он столкнулся с Роменом Грожаном — после этого у «Уильямса» осталось совсем мало запасных деталей, в частности передних антикрыльев. В итоге на Гран-при Японии Кубица будет использовать старый экземпляр антикрыла.
«Переднее антикрыло, которое я буду использовать в гонке, использовалось во время зимних тестов в Барселоне», — приводит слова польского гонщика GrandPX.news.
Кубица: долгое время нам с Расселлом удавалось скрывать проблемы «Уильямса»
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