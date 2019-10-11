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«Хонда» вложит в развитие двигателя Формулы-1 € 140 млн

«Хонда» вложит в развитие двигателя Формулы-1 € 140 млн
Авто / Формула-1 0

Японский автопроизводитель «Хонда» планирует ещё увеличить расходы на свою программу Формулы-1, утверждает La Gazzetta dello Sport. По данным итальянского издания, «Хонда» инвестирует в развитие двигателя для сезона 2020 года € 140 млн, чтобы догнать «Феррари» и «Мерседес». Также утверждается, что если в 2017 году над мотором для Формулы-1 работало 250 сотрудников, то теперь их число возросло до 450.

В сезоне-2019 «Хонде», как и «Рено», удалось добиться существенного прогресса, однако пока японский двигатель всё ещё уступает «Мерседесу» и тем более «Феррари». «У больших команд всё ещё есть преимущество над нами», — признал руководитель программы «Хонды» в Ф-1 Тойохару Танабе в интервью AS.

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