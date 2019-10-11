В Формуле-1 отложили запрет на термочехлы как минимум до 2022 года

Ранее в Формуле-1 решили запретить термочехлы для шин начиная с сезона-2021, когда в чемпионате вступит в силу новый регламент, подразумевающий в том числе переход с 13-дюймовых колёс на 18-дюймовые. Однако теперь, по словам руководителя программы «Пирелли» в Ф-1 Марио Изолы, запрет решили отменить.
По словам Изолы, решение об отмене запрета связано с тем, что в 2021-м в Формуле-1 будет так много нового, что отказ от термочехлов может повлечь непредсказуемые последствия. Вместе с тем их могут запретить позднее, когда ситуация стабилизируется.
«В 2021-м нас ожидают большие изменения: новая машина, новая аэродинамика, новые колёса и так далее. Идея была в том, чтобы избавиться от термочехлов, но постепенно.
Поэтому в 2021-м термочехлы останутся, чтобы мы могли проводить определённые сравнения, а затем мы постепенно придём к отказу от них. Когда мы обсуждали это, я не помню, чтобы кто-то сильно возражал», — цитирует Изолу Autosport.
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