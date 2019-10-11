Хэмилтон объяснил, почему отстал от Боттаса во второй тренировке
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, за счёт чего его напарнику Валттери Боттасу удалось опередить его во второй тренировке Гран-при Японии.
Если сравнить лучшие круги гонщиков во второй сессии, на первом секторе Боттас отставал от Хэмилтона на 0,3 с, но затем сумел отыграть четыре десятые секунды, и его преимущество составило 0,1 с. По словам британца, его напарник удачно попал в слипстрим, за счёт чего и отыграл время.
«Валттери получил отличный буксир на своём быстрейшем круге. На задней прямой он отыграл около полусекунды.
Интересная динамика. На первом отрезке не хочется оказаться позади кого-то, там нужно чистое пространство. Но если повезёт в дальнейшем воспользоваться слипстримом — прекрасно», — цитирует Хэмилтона Motorsport.
Леклер удивился отрыву «Мерседеса» от «Феррари» в Японии
- 11 октября 2019
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:59
-
14:53
-
14:43
-
14:40
-
14:05
-
13:54
-
13:30
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:26
-
11:53
-
11:15
-
10:54
-
10:11
-
09:33
-
09:22
-
09:07
-
08:47
-
06:16
-
04:13
-
01:07
-
00:00
- 10 октября 2019
-
23:59
-
22:42
-
22:07
-
21:05
-
19:51
-
19:00
-
17:42
-
16:13
-
16:01
Партнерский контент