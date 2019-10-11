Бинотто не исключил, что кто-то из гонщиков «Феррари» вновь ослушается приказа

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто не исключил повторения ситуации, подобной той, что случилась на Гран-при России. Себастьян Феттель обогнал Шарля Леклера на старте гонки в Сочи, а потом отказывался его пропускать, хотя об этом договорились заранее.

«Мы позитивно, конструктивно, честно, искренне и прозрачно пообщались с ними. В том, что случилось в Сочи, нет ничего ужасного. Но таким моментам, конечно, нужно уделять внимание и стараться избегать их.

Мы получили возможность вынести урок и постараться лучше действовать в будущем. Но я не могу с полной уверенностью утверждать, что такого больше не повторится», — приводит слова Бинотто RaceFans.

По итогам тренировок Гран-при Японии гонщики «Феррари» уступили представителям «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.

Хэмилтон объяснил, почему отстал от Боттаса во второй тренировке