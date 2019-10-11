Феттель считает, что «Феррари» сможет прибавить на Гран-при Японии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттелль поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Японии. По словам немца, у «Скудерии» есть ресурс для прогресса и сокращения отставания от конкурентов из «Мерседеса».

«Неплохие сессии, возможно, не такие плохие, как вы думаете. Мы были достаточно хороши, но в целом нам немного не хватало темпа. „Мерседес“ был силён с самого начала, так что неудивительно, что они выглядели сильно и во второй тренировке. Что касается нас, то у нас есть ресурс для прогресса. У нас получилась не самая идеальная сессия, так как мы не могли использовать резину так, как бы нам хотелось. Посмотрим, что мы сможем сделать дальше. Большой вопрос также будет вызывать состояние трассы уже в воскресенье», — приводит слова Феттеля GPToday.