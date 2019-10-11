Грожан считает, что практики в Японии могут стать образцом формата квалификации

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Японии, отметив, что их события могут стать образцом для обновлённого формата квалификации.
«Вообще-то, это была захватывающая пятница. Думаю, было бы здорово, если бы у нас были такие субботы. Утром была бы первая практика, во второй сессии у нас был бы дополнительный комплект резины, а её результат шёл бы в зачёт в качестве квалификационного. Таким образом, мы сможем работать над машинами и в то же время атаковать.
В целом же я пробовал разные вещи. Мне кажется, это был крутой день. Хотя очевидно, что мы испытывали немного большее давление. Утром болид был хорош, но днём я ожидал от него немного большего. Хотел прибавить ещё на 0,3-0,4 десятых. Жаль, что нам не удалось сделать это. Мы продолжим работу и посмотрим, будет ли у нас квалификация в воскресенье», — приводит слова французского пилота пресс-служба «Хааса».
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