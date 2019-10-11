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Квят оценил выступление Ямамото на тренировке Гран-при Японии

Квят оценил выступление Ямамото на тренировке Гран-при Японии
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился мыслями о выступлении на тренировке Гран-при Японии Наоки Ямамото, который в ходе сессии получил возможность поработать за рулём болида Пьера Гасли.

«Думаю, что Ямамото хорошо поработал. Он проделал очень хорошую работу. Очевидно, что он хорошо знает здешнюю трассу. Я говорил ему, что из боксов нужно выезжать налево, но он этого не сделал. Мы с ним работали по разным программам, так что мне сложно о чём-то судить. Но то, что видел я, говорит о том, что он определённо знает, как управлять гоночным болидом, особенно это касается трассы „Сузука“. Кроме того он просто хороший парень», — приводит слова россиянина Autosport.

Ранее руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию о том, что Ямамото может получить место в программе австрийского коллектива.

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