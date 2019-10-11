Марко: «Ред Булл» на одном уровнем с Боттасом, но Хэмилтон слишком быстр для нас

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Японии. По его словам, на данный момент австрийская команда в ходе уик-энда сможет конкурировать с пилотом «Мерседеса» Валттери Боттасом, но не сумеет бросить вызов напарнику финна — Льюису Хэмилтону.

«В этот раз мы начали уик-энд хорошо. Вместе с тем мы пробовали много вариантов с настройками, нам необходимо было сосредоточиться на получении данных и сокращении отставания от „Мерседеса“. На данный момент мы на одном уровне с Боттасом, но Хэмилтон слишком быстр для нас», — приводит слова функционера GPblog.

Гонка Гран-при Японии пройдёт 13 октября, при этом на данный момент не совсем понятно, состоится ли квалификация. Она может быть отменена из-за надвигающегося на страну тайфуна.