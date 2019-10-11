Флёрш: стану первой женщиной — чемпионом Формулы-1
Немецкая пилотесса Софи Флёрш, о которой стало известно во всём мире в 2018 году, когда она попала в жуткую аварию на Гран-при Макао Формулы-3, призналась, что она не отказывается от цели пробиться в Формулу-1.
«Я собираюсь стать первой женщиной-чемпионом в Формуле-1. В минувшие четырнадцать лет люди говорили мне: „Зачем ты занимаешься этим видом спорта, ведь ты женщина и ты никогда ничего не добьёшься“.
Это лишь мотивирует меня тренироваться упорнее и демонстрировать свои возможности. Я уверена на сто процентов, что женщины могут быть такими же быстрыми, как и мужчины, и мы тоже можем быть чемпионками мира. Просто в нашем спорте должно быть больше девушек», — приводит слова немецкой спортсменки GPblog.
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