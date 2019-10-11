Гасли: в пропуске первой тренировки никогда нет ничего хорошего
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что пропуск первой практики Гран-при Японии из-за выступлений Наоки Ямамото не принёс ему особой радости.
«Конечно, никогда нет ничего хорошего в пропуске первой сессии, тем более, с учётом того, что третья практика вовсе отменена. Но Ямамото мне здорово помогал во время моих выступлений в Супер Формуле. Знаю, насколько он приятный человек и знаю, как ему хотелось испробовать болид Формулы-1. После сессии я спросил у него, получил ли он удовольствие, Наоки отметил, что мощность машины потрясающая.
Знаю, что он получил огромное удовольствие, но кроме того он хорошо поработал. Мы добились всего, чего хотели", — приводит слова французского пилота Autosport.
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