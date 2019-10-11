Ферстаппен — о своём будущем: даже команды не знают, что будет после 2020 года
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз намекнул, что его партнёрство с австрийской командой может прерваться в 2021 году, когда в силу вступит новый регламент. Вместе с тем нидерландец подчеркнул, что пока его будущее связано с нынешним коллективом.
«На данный момент моё будущее связано с „Ред Булл“. В целом же многое может меняться. Всё меняется даже за один сезон. После 2020 года у многих пилотов истекут контракты, что с учётом нового регламента кажется нормальным. Так что даже команды не знают, что будет после 2020 года. Это же касается и меня. Для начала хочу увидеть, что будет происходить с «Хондой». Мне бы хотелось остаться в «Ред Булл» и выиграть с командой титул», — приводит слова Ферстаппена Nextgen-Auto.
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